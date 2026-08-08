اعتقال ستة متهمين بقضية "تزوير" قطع الأراضي في الناصرية

وقال المصدر في حديث لـ ، "القبض على ستة متهمين بقضية تزوير قطع الاراضي في بلدية وضبط ملفات جديدة".وكان قال، أمس الجمعة، في بيان، إن رئاسة محكمة استئناف "اكدت إلقاء القبض على عدد من موظفي بلدية الناصرية ومعقبين، ضبطت بحوزتهم أختام وكتب ومحاضر تخص قطع أراض سكنية، إضافة إلى وكالات ومستندات مزورة".