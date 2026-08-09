العراق يتجه لخصخصة قطاع النفايات

وقال وكيل الأمانة للشؤون الفنية علي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، ان "الأمانة ترفع يومياً عشرة آلاف طن نفايات من العاصمة، كاشفاً عن أنها سعت منذ أكثر من عامين، إلى تحسين الخدمة والتخلص من النفايات بطريقة تحافظ على صحة الإنسان والبيئة".وبين أن "الأمانة منحت فرصة استثمارية بالتعاون مع وزارتي البيئة والكهرباء، لحرق ثلاثة آلاف طن يومياً في موقع الطمر ضمن منطقة النهروان لإنتاج الطاقة بقدرة تصل إلى 100 ميكاواط، فضلاً عن مشروع مستقبلي مماثل في ".وتابع لفتة أن "الأمانة أحالت عملية جمع النفايات في منذ العام الماضي، إلى القطاع الخاص ولمدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد، منوهاً بأن المرحلة الأولى كانت في ، فيما ستكون المرحلة الثانية ضمن ، ومن ثم باقي الدوائر البلدية الأخرى".ونبه في السياق ذاته، إلى أن "الأمانة تتوجه إلى خصخصة هذا القطاع واستثمار النفايات، ضمن الجهود المبذولة للحفاظ على والبيئة بالدرجة الأساس، ومن ثم ليكون للعملية عائد مادي واقتصادي لدعم اقتصاد البلاد".يذكر أن 28 بالمئة فقط من مواقع الطمر الصحي في البلاد، حاصلة على الموافقات البيئية، فيما يعدُّ الطمر في المواقع غير الحاصلة عليها، أحد أكثر الأساليب المعتمدة للتخلص من النفايات البلدية