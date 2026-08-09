تجدد الحريق في مكان انقلاب الصهريج على سريع الشعلة

وقال المصدر لـ ، انه "بسبب حرارة الجو ووجود كميات من مادة الكاز متبقية في مكان حادث انقلاب صهريج الكاز أمس، تجدد الحريق على سريع الشعلة ببغداد".واضاف ان "فرق الدفاع المدني باشرت بعمليات الاخماد"، مشيرا الى انه "سيتم قطع الطريق بشكل مؤقت لاجراء عملية غسل وتنظيف المكان من الكاز الذي بقي اثر انقلاب الصهريج".