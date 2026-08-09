الدفاع المدني ينقذ 50 مواطناً ويخمد حريقاً في منطقة الكرادة ببغداد

وأفاد بيانٌ لمديرية الدفاع المدني بأن الحريق تسبب بتصاعد كثيف للأدخنة والغازات باتجاه بناية سكنية مجاورة، ما استدعى استنفاراً عاجلاً وتدخل 10 فرق إطفاء وإنقاذ متكاملة، مدعومة بعجلة السلّم الهيدروليكي للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة.وأوضحت المديرية أن رجال الدفاع المدني أحكموا عمليات الاقتحام والإنقاذ بمهنية وسرعة استجابة فائقة، إذ أخلوا المواطنين المحتجزين داخل البناية، وكان من بينهم شخصان حوصرا فوق سطح المبنى وتم إنقاذهما من أعلى برج للاتصالات.وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الحريق اندلع إثر تراكم الزيوت داخل مفرغة الهواء (الدكت) التابعة للمطعم، ما أدى إلى اشتعال النيران بدايةً قبل أن تتسرب وتتسع لتلتهم أجزاءً أخرى من البناية.