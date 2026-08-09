السجن 10 سنوات لمدانين انتحلا صفة مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى في ذي قار

وذكر بيانٌ صادر عن إعلام القضاء، أن المدانين استغلا هذه الصفة المنتحلة للحصول على مبالغ مالية من أحد المواطنين، مقابل إعطائه وعوداً كاذبة بإطلاق سراح شقيقه المحكوم وفق أحكام المادة (28/أولاً) من والمؤثرات العقلية.وأوضح البيان أن الحكم صدر بحقهما استناداً لأحكام القرار (160/ أولاً/ 1) لسنة 1983 المعدل، وبدلالة المواد (47 و48 و49) من قانون العقوبات العراقي.