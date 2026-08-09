القبض على مدير عام الشركة العامة لتجارة السيارات هاشم السوداني

– محليات



ألقت قوة أمنية، اليوم الاحد، القبض على مدير عام لتجارة السيارات في ، ، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية بشأن مخالفات وشبهات فساد.







وأضاف المصدر أن "ذلك جاء على خلفية تهم فساد". وبحسب مصدر مطلع، فإن قوة أمنية ألقت القبض على مدير عام للسيارات في ، ، بحسب ما نقلت .وأضاف المصدر أن "ذلك جاء على خلفية تهم فساد".

وتابع المصدر ان "هاشم متهم باختلاس 135 مليار دينار عن مشاريع وهمية في معرض الدولي منها 65 مليار دينار عن ايداع مبالغ لمصرف اعلن افلاسه و70 مليار دينار عن بناء مركز تجاري لم توضع فيه لبنة واحد وذهبت الاموال في جيوب الفاسدين".

وتابع ان "السوداني منح لاحد المستثمرين قطعة ارض مساحتها 2000 دونم تعود ملكيتها الى وزارة التجارة لبناء مجمع سكني في ، بالاضافة الى استيراد ابواب خشب لمستثمر لم يباع باب واحد في الشركة العامة للمواد الانشائية مقابل كومشنات كبيرة ".

وذكر ان "لدى السوداني اربع شقق في مجمع مسجلة باسم أولاده".