تحرك نيابي لتجميد عمل وموازنات مجالس المحافظات (وثائق)

باشر عدد من النواب، اليوم الاحد، بجمع التواقيع لتقديم طلب نيابي يهدف إلى تجميد عمل وموازنات مجالس المحافظات للدورة الحالية، تمهيداً لإدراج القرار على جدول الأعمال والتصويت عليه.

وبحسب الطلب النيابي، فإن الدعوة تأتي على خلفية "الإخلال بالمهام والمسؤوليات"، فضلاً عن السعي إلى حماية المال العام.



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