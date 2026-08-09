البرلمان يدرس زيادة المخصصات المالية لهذه الفئة ويخاطب الحكومة بشأنها

وقالت الدائرة الإعلامية في بيان ورد لـ ، ان "لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والتخطيط والبرنامج الحكومي والاوقاف والشباب والرياضة اجتمعت برئاسة رئيس اللجنة النائب وحضور أعضاءها"، مبينة ان "الاجتماع ناقش مقترح لقانون المختارين رقم 13 لسنة 2011 ابتداء من تعديلات شروط الترشيح والاستقالة والياتهما المتصلة بالحكم المحلي، بالإضافة الى المادة (6) الفقرة اولا المعدلة ومانصت عليه فيما يتعلق بزيادة المكافآت المالية على ان يتم تخصيصها ضمن موازنة المحافظة واجازة الجمع بينها وبين الحقوق التقاعدية للمختار المتقاعد استثناء من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014".ووجه رئيس اللجنة النائب "بضرورة مخاطبة الحكومة بغرض بيان رأيها بخصوص الزيادة للمستحقات المالية للمختارين وفق المادة سادسا في النص المعدل بعد البحث والتدارس والمشاورة القانونية، وينتظر ان تتم القانون القراءة الاولى خلال جلسة مجلس النواب لهذا اليوم والمضي باتجاه استكمال مراحل تشريع مقترح قانون المختارين العدل رقم 13 لسنة 2011".