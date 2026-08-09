قرار يخص تعطيل الدوام في المدارس

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس مجلس الوزراء علي فالح ترأس، اليوم الأحد، الجلسة الرابعة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات"، مبينا انه "جرى بحث الشؤون الخدمية والاقتصادية والمعاشية الخاصة بالمحافظات، بحضور وزراء الخارجية، والمالية، والكهرباء، والعدل، والزراعة، والتربية، والموارد المائية، ومدير مجلس الوزراء، ورئيس الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، وأمين ، ورئيس هيأة المستشارين وعدد من السادة المستشارين".ففي مجال ادارة التربية والعام الدراسي، أقرّ الاجتماع التنسيق المسبق في اعلان العطل المحلية في المحافظات مع الوزارات الاتحادية، ومن خلال التنسيقية بين المحافظات.