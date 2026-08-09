اللجنة المالية: توزيع رواتب الموظفين قد يتأخر وممكن ان يصل الى 45 يوماً

وقال البعيجي لـ ، ان "هناك ازمة مالية كبيرة جدا تمر بها والعراق الخاسر الأكبر من الحرب الإيرانية الأميركية حيث خسر 150 مليار دولار"، مبينا انه "منذ 28 شباط ولغاية اليوم لم يصدر ولا برميل عبر ".وأضاف "على الحكومة تشكيل وفد سياسي من كل الكتل السياسية للذهاب الى لفتح المجال امام البواخر المرور عبر هرمز لتصدير النفط العراقي"، مشددا على "ضرورة بقاء الوفد في ايران لحين سماح ايران بمرور النفط العراقي عبر هرمز".واكد ان "رواتب الموظفين التي تدفع من احتياطي "، لافتا الى ان " يمر بأزمة خطرة جدا".وتابع "اذا لم يكن هناك تصدير عبر مضيق هرمز سيكون هناك تأخير برواتب الموظفين وممكن ان يصل كل 45 يوما".