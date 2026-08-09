النزاهة توضح تفاصيل القبض بحق مديري بلدية الخضر السابق والأسبق وأربعة موظفين

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "فريقاً من تمكن بإسناد قوة من ، من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق مديري بلديَّة الخضر السابق والأسبق وأربعة مُوظَّفين في البلديَّة، على خلفيَّة قيام بلديَّة الخضر، خلال عام 2018 ، بإبرام عقود إيجار لـ(81) محلاً لشاغليها وجباية بدلات الإيجار، فضلاً عن عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة اللازمة لمعالجة التجاوزات الحاصلة على العقار أو التنسيق مع الجهة المالكة بشأنها".وأضافت أنَّ "العمليَّة، نُفِّذت وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات، إذ تمَّ تنظيم محضر أصوليٍّ وعرضه بصحبة المُتَّهمين على المختص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة بحقهم وتقرير مصيرهم".