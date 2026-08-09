النجباء: المشروع الأمريكي في العراق محوره سرقة ونهب خيرات البلاد

اعتبرت حركة النجباء، الأحد، أن في محوره الأساسي سرقة ونهب خيرات العراق تحت غطاء ما يسمى بالاستثمارات.

وقال الامين العام للحركة الشيخ في بيان، إن "تبريرات البعض الموجهة الى الرأي العام في الموضوعات المفصلية والمصيرية للبلد بإخضاعه الى محور الشر الأمريكي - خصوصاً في الامتثال لتنفيذ قرارات تاجر المافيات الصهيوني توم باراك- فيما يخص الحشد والمقاومة، تدور حول محور واحد وهو (أن عائدات بيع النفط العراقي تستلم من قبل ، وإذا دخلنا معهم بمشاكل فقد يعرقلون تسليم دفعات الموازنة العراقية وهذا من العجب العجاب".

وتساءل "فكيف لبلد ذي سيادة يقبل أن يرهن اقتصاده وأمواله بيد سارق مجرم متغطرس؟ ثم إذا كان هذا هو التبرير فبدل السعي لإضعاف مكامن القوى في البلد والتخلي عن السيادة ورهنها بيد الصهيوني الأمريكي كان الأجدر التمسك بالمصالح الوطنية والكرامة واستعادة السيادة المنهوبة بالسعي لتحرير من هذه الوصاية المقيتة التي تستحوذ على مقدراته وتتحكم بخيراته، والذهاب باتجاه تعديد قنوات بيع النفط العراقي ومنع الاحتكار الأمريكي، وتسلم أثمان مبيعات النفط بشكل مباشر من المشترين من غير ذهابها للوصي السارق الذي نصب نفسه ظلماً وجوراً، خصوصاً أن العراق قد خرج من البند السابع وله الحرية الكاملة في تحديد جهات وآليات بيع نفطه".

ولفت الى أنه "من المعيب السكوت عن تصريح وزير خارجية دولة الشر الأمريكية الذي قال (إن الاستثمارات الأمريكية في العراق تعد جزءاً من الأمريكي)"، معتبرا أن "هذا يؤكد أن الخبيث في العراق محوره الأساسي سرقة ونهب خيرات العراق تحت غطاء ما يسمى بالاستثمارات، والتصدي لهذه يعد أحد أهم الواجبات التي تكفلتها المقاومة العراقية ولن نسكت عن سرقة ونهب خيرات العراق وقوت شعبه بأي صورة كانت وتحت أي مسمى أو عنوان".