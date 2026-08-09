في الرصافة.. اعتقال 222 مخمورا و50 متسولا بعملية أمنية

أفاد مصدر أمني، باعتقال 222 مخمورا و50 متسولا بعملية أمنية في جانب من .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "شرطة نفذت منذ ظهر اليوم لغاية قبل قليل عملية أمنية، كانت نتائجها القبض على مخمورين عدد 222".

وأضاف المصدر أنه "تم القبض على 50 متسولا"، مشيرا الى "القبض على 46 شخصا بين عربي وأجنبي مخالفين لشروط الاقامة".