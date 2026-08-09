برلمانية تعلن الانسحاب من "كتلة سومريون"

وقالت الشمري في بيان، "أعلن انسحابي من كتلة سومريون اعتباراً من اليوم، ومواصلة عملي النيابي مستقلةً في موقفي وقراري، انطلاقاً من مسؤوليتي تجاه والشعب العراقي".وأضافت "أؤكد ثبات موقفي من الفساد، ورفضي لأي شبهة تمس المال العام أو حقوق العراقيين، فلا حصانة أمام القانون ولا مصلحة تتقدم على مصلحة الوطن"، ولفتت "مع تقديري واحترامي لزملائي في كتلة سومريون، فإن اختياري للاستقلال يأتي لمنح موقفي مساحة أوسع في الرقابة والتشريع والدفاع عن حقوق الشعب".وكانت جنايات مكافحة الفساد المركزية التابعة لرئاسة ، أصدرت، اليوم الأحد، أمر قبض وأمر بالتفتيش بحق وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق، .