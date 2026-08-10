الصحة تستحدث فحوصات لفقر الدم والحساسية الغذائية لطلبة الابتدائية

وقالت مديرة المدرسية في الوزارة ، إن استحداث هذه الفحوصات الجديدة تم بناء على المؤشرات الخاصة بمنظمة للطفولة اليونيسيف (UNICEF(والواقع الصحي للأطفال في المدارس.وبينت أن هذه المؤشرات اظهرت وجود الكثير من الأطفال الذين يعانون من فقر الدم والحساسية الغذائية من أنواع معينة من الطعام، وكان للمتابعة الدورية لصحة الأطفال بالمدرسة، وكذلك مراقبة نوع الأغذية التي يتناولها الأطفال دور مهم في تشخيص حالاتهم وآثارها على الجانب الصحي.واكدت عبد الخالق المباشرة بتهيئة الوحدات الصحية في المدارس الابتدائية والثانوية بالتنسيق مع ضمن خطة العام الدراسي 2026 ــ 2027.ولفتت عبد الخالق إلى العمل على فحص الطلبة الجدد بشكل شامل لتشخيص الحالات المرضية بشكل مبكر ومعالجتها، إلى جانب تدريب المنتسبين في المراكز الصحية القريبة من كل مدرسة ومسؤولي الوحدات في المدارس على الاسعافات الأولية وتنفيذ دليلي، اليافعين والمنسق الصحي.وأشارت إلى أن هناك حملة خاصة لتحصين التلاميذ الجدد، مع التركيز على الآثار السلبية للممتنعين عن أخذ جرعات اللقاح الموصى بها من للأطفال دون الستة أعوام، لاسيما للمقبلين على الدراسة.ونوهت بأن الوزارة شددت على فقرة عدم قبول اي تلميذ جديد في الصف الأول الابتدائي دون استمارة الفحص الطبي، إذ يتم الاعتماد عليها هذا العام في آلية .وكانت وزارة الصحة قد افتتحت العام الماضي 193 وحدة صحية في المدارس الابتدائية والثانوية، إلى جانب استحداث أكثر من 420 مركزاً صديقاً لصحة اليافعين في عموم البلاد.