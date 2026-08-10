40-50 مئوية.. حرارة الغد من زاخو الى الفاو

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "طقس يوم غد الثلاثاء، سيكون صحواً عدا المنطقتين الوسطى والجنوبية حيث تتواجد بعض الغيوم في أماكن متفرقة منهما ، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت أن "طقس يوم الأربعاء، سيكون صحواً مع بعض الغيوم في أماكن متفرقة في عموم البلاد، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد"، مشيرة إلى أن "يوم الخميس، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في أماكن متفرقة، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد".وتابعت أن "يوم الجمعة القادم، سيكون الطقس صحواً على العموم ، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد".