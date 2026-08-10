حريق فجر اليوم بمعمل نجارة وسط بغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، ان "فرق الدفاع المدني أحكمت السيطرة التامة على حادث حريق اندلع داخل معمل للنجارة في منطقة وسط العاصمة ، وذلك تحت قيادة ميدانية مباشرة من قبل مدير عام الدفاع المدني، اللواء الحقوقي ".واضافت ان "عمليات التطويق والإخماد تمت بمشاركة ثماني فرق إطفاء تخصصية وأخرى ساندة نجحت في محاصرة النيران ومنع اتساعها للمباني المجاورة"، موضحة ان "التدخل السريع والمهني اسفر عن إنهاء الحادث دون تسجيل أي إصابات بشرية تذكر، مع اقتصار الأضرار على الجوانب المادية فقط".