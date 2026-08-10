العزم النيابية تبحث أولويات المرحلة المقبلة وتنسيق المواقف التشريعية والرقابية

وناقش المجتمعون مستجدات الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب والقضايا الوطنية المطروحة، متفقين على أهمية توحيد المواقف والتعاطي بمسؤولية مع الاستحقاقات القادمة، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لتحالف العزم.كما أكد المجتمعون مواصلة العمل بما يدعم مؤسسات الدولة، وتعزيز التواصل والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم المصلحة العامة ويلبي تطلعات المواطنين.