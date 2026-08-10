الشيخ حمودي للسفير البريطاني: احترموا خصوصيتنا الوطنية وحصر السلاح شأن داخلي

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
كرم منجل
من
03:30 PM
الى
04:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
رواتب الموظفين بين 45 يوماً والنفي.. هل تتحول الأزمة المالية إلى أزمة مواعيد؟
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-572723-639219564839071425.jpg
الشيخ حمودي للسفير البريطاني: احترموا خصوصيتنا الوطنية وحصر السلاح شأن داخلي
محليات
2026-08-10 | 07:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
375 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
استقبل
الشيخ همام حمودي
، رئيس
المجلس الأعلى الإسلامي
، اليوم الاثنين،
عرفان
صديق سفير المملكة المتحدة لدى
بغداد
، وبحثا التطورات التي تشهدها المنطقة، وخطورة تصعيد التوتر، وتداعياته المحتملة، ورؤية
العراق
للأحداث وموقعه منها.
وخلال اللقاء، أكد الشيخ
حمودي
أن
العراق
لن يكون قطباً في أي تصعيد للتوتر، أو ضمن أي محور، بل نهجه قائم على الاحتواء والتهدئة والحلول الدبلوماسية، مشيراً إلى أن التدخل الأجنبي بشؤون المنطقة هو سبب زعزعة استقرارها، ومشدداً على أن الرهان على القوة وانتهاك السيادة لن يأتي إلا بنتائج عكسية ومواقف أشد صلابة وتعقيداً.
وأكد أن من لبّوا الفتوى ورجال المقاومة لعبوا دوراً أساسياً في حماية السيادة وحفظ النظام وصناعة النصر وأي إساءة لهم مرفوضة، داعياً إلى احترامهم، ومنوهاً إلى أن موضوع حصر السلاح قضية عراقية داخلية وتجري وفق خصوصية البلد وظروفه، وبرؤية واقعية، فأي تجاوز لذلك لن يخدم مصالح البلد وأمنه واستقراره.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
السفير الإيراني: حصر السلاح شأن عراقي ونحترم أي قرار تتخذه الحكومة
13:58 | 2026-06-22
اللجنة الوطنية لحصر السلاح: الطيران المسير غير المرخص "عمل إرهابي"
04:16 | 2026-08-10
مكتب العامري يكشف حقيقة تشكيل لجنة داخل "الإطار التنسيقي" لحصر السلاح
05:31 | 2026-06-03
الشيخ همام حمودي للسفير اللبناني: لبنان أعزت كرامة الأمة بمقاومتها
06:05 | 2026-06-22
الشيخ حمودي للسفير البريطاني
احترموا خصوصيتنا الوطنية وحصر السلاح شأن داخلي
المجلس الأعلى الإسلامي
رئيس المجلس الأعلى
الشيخ همام حمودي
السومرية نيوز
المجلس الأعلى
رئيس المجلس
سومرية نيوز
همام حمودي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بعد توقعات المالية النيابية باحتمالية توزيع الرواتب كل 45 يوما.. تصريح جديد بشان الرواتب
محليات
42.02%
02:36 | 2026-08-10
بعد توقعات المالية النيابية باحتمالية توزيع الرواتب كل 45 يوما.. تصريح جديد بشان الرواتب
02:36 | 2026-08-10
الدولار يواصل الارتفاع امام الدينار العراقي
اقتصاد
23.21%
09:50 | 2026-08-09
الدولار يواصل الارتفاع امام الدينار العراقي
09:50 | 2026-08-09
قرار يخص تعطيل الدوام في المدارس
محليات
19.68%
13:28 | 2026-08-09
قرار يخص تعطيل الدوام في المدارس
13:28 | 2026-08-09
بين الارتفاع والانخفاض.. آخر تحديث لأسعار الدولار اليوم
اقتصاد
15.09%
04:03 | 2026-08-10
بين الارتفاع والانخفاض.. آخر تحديث لأسعار الدولار اليوم
04:03 | 2026-08-10
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد السنك - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩٧ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-10
ناس وناس
بغداد السنك - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩٧ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-10
صباحكم أحلى مع سلمى
الرفق بالحيوان 10-08-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-10
صباحكم أحلى مع سلمى
الرفق بالحيوان 10-08-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-10
طل الصباح
ابراج - شنو اول مرة 10-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-10
طل الصباح
ابراج - شنو اول مرة 10-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-10
عشرين
مكافحة الفساد.. صولة مستمرة وجولة قادمة - الحلقة ٥٥ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-09
عشرين
مكافحة الفساد.. صولة مستمرة وجولة قادمة - الحلقة ٥٥ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-08-2026 | 2026
01:00 | 2026-08-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-08-2026 | 2026
01:00 | 2026-08-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-09
Live Talk
تطوير المناهج التربوية وتنظيم الامتحانات في العراق - الحلقة ٨٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-09
Live Talk
تطوير المناهج التربوية وتنظيم الامتحانات في العراق - الحلقة ٨٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-09
علناً
اقتصاد العراق في عين العاصفة- علناً م٥ - الحلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-06
علناً
اقتصاد العراق في عين العاصفة- علناً م٥ - الحلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-06
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-06
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-06
مايك السومرية
الاعلامية والممثلة نغم المسعودي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٠ | season 2
15:30 | 2026-08-05
مايك السومرية
الاعلامية والممثلة نغم المسعودي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٠ | season 2
15:30 | 2026-08-05
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد السنك - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩٧ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-10
ناس وناس
بغداد السنك - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩٧ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-10
صباحكم أحلى مع سلمى
الرفق بالحيوان 10-08-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-10
صباحكم أحلى مع سلمى
الرفق بالحيوان 10-08-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-10
طل الصباح
ابراج - شنو اول مرة 10-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-10
طل الصباح
ابراج - شنو اول مرة 10-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-10
عشرين
مكافحة الفساد.. صولة مستمرة وجولة قادمة - الحلقة ٥٥ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-09
عشرين
مكافحة الفساد.. صولة مستمرة وجولة قادمة - الحلقة ٥٥ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-08-2026 | 2026
01:00 | 2026-08-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-08-2026 | 2026
01:00 | 2026-08-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-09
Live Talk
تطوير المناهج التربوية وتنظيم الامتحانات في العراق - الحلقة ٨٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-09
Live Talk
تطوير المناهج التربوية وتنظيم الامتحانات في العراق - الحلقة ٨٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-09
علناً
اقتصاد العراق في عين العاصفة- علناً م٥ - الحلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-06
علناً
اقتصاد العراق في عين العاصفة- علناً م٥ - الحلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-06
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-06
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-06
مايك السومرية
الاعلامية والممثلة نغم المسعودي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٠ | season 2
15:30 | 2026-08-05
مايك السومرية
الاعلامية والممثلة نغم المسعودي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٠ | season 2
15:30 | 2026-08-05
اخترنا لك
بغداد.. القبض على شخصين أقدما على رمي زجاجة حارقة على دار سكنية
13:30 | 2026-08-10
غرامات بالملايين تلاحق لوحات بغداد والمحافظات في كردستان.. حجز المركبات وتراكم ديون السرعة
13:08 | 2026-08-10
هيئة الاعلام تصدر أمراً فورياً بإيقاف مبيعات شرائح الهاتف النقال عبر الوكلاء في الإقليم
13:03 | 2026-08-10
الاتصالات: لا يوجد أي إطفاء قسري لخدمة الأبراج الواير ليس
12:31 | 2026-08-10
رواتب الموظفين بين 45 يوماً والنفي.. هل تتحول الأزمة المالية إلى أزمة مواعيد؟
12:30 | 2026-08-10
الإعمار تحدد 23 آب موعداً للتقديم الإلكتروني على قروض صندوق الإسكان
11:31 | 2026-08-10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.