الدولار يواصل الارتفاع امام الدينار والاسعار تعاود الاقتراب من الـ150 الفاً

– اقتصادي

تواصل أسعار الدولار امام الدينار، ارتفاعها لتقترب في التعاملات المسائية اليوم الاثنين من الـ150 الفا.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 153500 دينار مقابل 100 دولار.

بينما سجل سعر الشراء 152500 دينار مقابل 100 دولار.

