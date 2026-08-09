الدولار يواصل الارتفاع امام الدينار العراقي

– اقتصادي

ارتفعت أسعار الدولار امام الدينار في التعاملات المسائية لليوم الاحد.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 152,750 ديناراً مقابل 100 دولار.

بينما سجل سعر الشراء 151,750 ديناراً مقابل 100 دولار.

