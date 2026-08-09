انخفاض طفيف لأسعار صرف الدولار في بغداد مع بدء التداولات الصباحية

وانخفضت أسعار الصرف في بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين لتسجل 152,100 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة بأسعار يوم أمس السبت التي بلغت 152,200 دينار لكل 100 دولار.وفيما يخص التداولات في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في ، فقد شهدت أسعار البيع استقراراً عند 152,500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 151,500 دينار مقابل كل 100 دولار.