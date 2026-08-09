العراق يعلن قرب تشغيل الخط النفطي الإستراتيجي بصرة – حديثة

وأوضح ، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، أن "الوزارة أبرمت عقداً لتأهيل محطة الضخ المحورية (PS3) بهدف تحويل كميات أكبر من النفط الخام من حقول الجنوب باتجاه الشمال عبر الخط الإستراتيجي الممتد من إلى محطة (K3) في حديثة، مستهدفاً بذلك رفع مرونة المنظومة التصديرية للبلاد".وكشف الوزير عن "اتفاق عراقي تركي يتيح لشركة بوتاش التركية الحكومية التركية بمشاركة شركة المشاريع النفطية التابعة لوزارة النفط الفحص والتأهيل الفني للمنظومة التصديرية الشمالية تمهيداً لضخِّ كميات تترواح بين 500 ألف برميل إلى 750 ألف برميل يومياً وصولاً إلى المواني التركية عبر ميناء جيهان".وبين الوزير أن "الوصول للحدِّ الأقصى للطاقة التصديرية شمالاً يرتبط بتوفر الكميات اللازمة، لا سيما في ظل تراجع إنتاج النفط في بسبب التطورات الإقليمية"، مشيراً إلى أن "العودة لمعدلات إنتاج وطنية تقارب 4 ملايين برميل يومياً مرهونة باستقرار الملاحة في وتوفير سعات خزنية كافية".وأشار إلى "إبرام عقود لنقل نحو 300 ألف برميل يومياً من الجنوب إلى الشمال بواسطة الحوضيات (منها عقد مع شركة "كار" لنقل 200 ألف برميل يومياً، وعقد آخر لنقل 100 ألف برميل) كحلول سريعة لتعزيز الضخ نحو جيهان".وعلى صعيد الشراكة الاقتصادية، كشف وزير النفط عن "التوصل إلى اتفاق لإعداد اتفاقية إطارية مؤقتة مع لمدة عام واحد لضمان استمرار ضخ النفط، تمهيداً لإبرام اتفاقية إستراتيجية طويلة الأمد تمتد بين 10 إلى 20 عاماً".وأكد أن "هذه الاتفاقية ستتعدى القطاع النفطي لتشمل مجالات استثمارية واقتصادية واسعة، حيث ستشارك الشركات التركية إلى جانب شركة (بي بي) العالمية في مشروع تطوير حقول الأربعة".واختتم الوزير بالإشارة إلى "مشاركة الشركات النفطية العراقية التابعة للقطاع الخاص في 44 مشروعاً استثمارياً ضمن جولات التراخيص، مؤكداً التزام الوزارة بتوطين الخبرات والخدمات الفنية داخل البلاد".