أسعار الذهب تواصل الارتفاع في الأسواق العراقية

وسجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 907 آلاف دينار، وبلغ سعر الشراء 903 آلاف دينار.وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 940 و950 الف دينار.وتواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القياسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالي الأميركي على خفض الفائدة في سبتمبر، فضلا عن تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، إلى جانب توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.