أسعار خام برنت ترتفع الى 83.5 دولار للبرميل

وارتفع سعر لشهر أكتوبر بنسبة 5.05% مقارنة بالإغلاق السابق، ليصل إلى 83.46 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط لشهر سبتمبر بنسبة 4.04%، لتصل إلى 78.26 دولار.والسبب المباشر والرئيسي للقفزة الأخيرة في أسعار النفط (والمتمثلة في صعود خام " " بنحو 5%) يعود بشكل أساسي إلى الموجة الجديدة من التصعيد العسكري والتوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب ضد في منطقة الشرق الأوسط.