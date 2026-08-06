أسعار الغاز الأوروبية تسجل ارتفاعا بنسبة 10%

وارتفعت العقود الآجلة لشهر سبتمبر المرتبطة بمؤشر "TTF"، وهو المؤشر المرجعي لأكبر مركز لتجارة وتوزيع الغاز في أوروبا والموجود في هولندا، عند افتتاح جلسة التداول إلى 638.3 دولار لكل ألف متر مكعب، بزيادة بلغت 2.1%.وواصلت الأسعار صعودها لتسجل 687.8 دولار لكل ألف متر مكعب، بارتفاع 10% مقارنة بسعر التسوية في جلسة التداول السابقة البالغ 625.4 دولار.ويأتي هذا الارتفاع وسط متابعة الأسواق لتحركات أسعار الغاز الأوروبية وتقلبات الإمدادات والعوامل المؤثرة في توازن العرض والطلب.