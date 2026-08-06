بشرى سارة للمتقاعدين بشأن صرف مكافأة نهاية الخدمة

وقال وكيل رئيس الوطنية حسام في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته : إنه "ضمن خطة الهيئة في تبسيط الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات لشريحة المتقاعدين وصرف مكافاة نهاية الخدمة، تم استكمال صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المحالين على التقاعد لشهر آب الحالي وإرسالها إلى المصارف".وأضاف أن "المكافأة هي للمدنيين والعسكريين والبالغ عددهم 7781 قيداً"، داعيا، "المتقاعدين ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة منافذ الصرف لاستلام مكافأتهم".