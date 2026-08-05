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الأسهم الأميركية تسجل مستويات قياسية مع انحسار التوترات بشأن إيران
اقتصاد
2026-08-05 | 10:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
78 شوهد
سجل مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وداو
جونز
الصناعي مستويات قياسية جديدة، الثلاثاء، مدعومين بتقارير عن تقدم في ملف إعادة فتح
مضيق هرمز
، إلى جانب نتائج مالية قوية للشركات.
وارتفع مؤشر
ناسداك
بنسبة 2.6%، فيما صعد مؤشر S&P 500 بنسبة 1.8%، وقفز داو
جونز
بنسبة 1.7% مضيفاً أكثر من 900 نقطة، ليغلق عند 54,086.88 نقطة، بينما تجاوز S&P 500 مستوى 7700 نقطة للمرة الأولى.
وجاءت المكاسب بدعم من نتائج شركات كبرى، بينها شركة بالانتير التي ارتفع سهمها بنحو 30% بعد إعلان نتائج فاقت التوقعات، إضافة إلى صعود أسهم شركات أخرى مثل كاتربيلر وماكدونالدز.
وتترقب الأسواق تطورات المفاوضات الأميركية الإيرانية، وسط توقعات بأن تؤثر أي انفراجة بشأن
مضيق هرمز
على إمدادات الطاقة والأسعار العالمية.
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