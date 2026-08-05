الأسهم الأميركية تسجل مستويات قياسية مع انحسار التوترات بشأن إيران

وارتفع مؤشر بنسبة 2.6%، فيما صعد مؤشر S&P 500 بنسبة 1.8%، وقفز داو بنسبة 1.7% مضيفاً أكثر من 900 نقطة، ليغلق عند 54,086.88 نقطة، بينما تجاوز S&P 500 مستوى 7700 نقطة للمرة الأولى.وجاءت المكاسب بدعم من نتائج شركات كبرى، بينها شركة بالانتير التي ارتفع سهمها بنحو 30% بعد إعلان نتائج فاقت التوقعات، إضافة إلى صعود أسهم شركات أخرى مثل كاتربيلر وماكدونالدز.وتترقب الأسواق تطورات المفاوضات الأميركية الإيرانية، وسط توقعات بأن تؤثر أي انفراجة بشأن على إمدادات الطاقة والأسعار العالمية.