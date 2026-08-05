العراق والبنك الدولي يباشران تنفيذ متطلبات إعداد خارطة التحول الرقمي وتحديث إدارة المالية العامة

وذكر بيان للوزارة، انه "في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي وإصلاح إدارة المالية العامة، وبتوجيه من وزير المالية ، عقد وكيل الوزارة الدكتور علي كريم اجتماعاً مع وفد برئاسة ، وحضور المديرين العامين لدوائر الدين العام والموازنة والمحاسبة وأعضاء للتحول الرقمي".وشهد الاجتماع "المباشرة بتنفيذ متطلبات إعداد خارطة الطريق التنفيذية للتحول الرقمي في ، من خلال اعتماد منهجية عمل متكاملة لتقييم الواقع المؤسسي، وتحديد الأولويات والأدوار، ووضع الجداول الزمنية، والمخرجات ومؤشرات الأداء، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية".وأكد وكيل الوزارة أن "التحول الرقمي يمثل أحد المرتكزات الأساسية للإصلاح المالي والإداري، ويسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة، فيما جدد وفد البنك الدولي التزامه بمواصلة تقديم الدعم الفني والاستشاري ونقل الخبرات الدولية، دعماً لتنفيذ البرنامج الحكومي وتحديث منظومة في ".