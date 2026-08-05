ارتفاع الدولار يتواصل.. سعر جديد في بورصتي بغداد وكردستان

سجلت أسعار صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي ارتفاعا اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة وأربيل مع إغلاق البورصة.



سعر البيع: 152500 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 151500 دينار مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 152400 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 152350 ديناراً مقابل 100 دولار.

سعر البيع: 152500 دينار مقابل 100 دولارسعر الشراء: 151500 دينار مقابل 100 دولار.سعر البيع: 152400 دينار لكل 100 دولارسعر الشراء: 152350 ديناراً مقابل 100 دولار.