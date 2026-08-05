عالميا.. ارتفاع قياسي لأسعار الذهب في تعاملات اليوم

وبحلول الساعة 09:55 بتوقيت ، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم المقبل في بورصة "كومكس" بنيويورك بنسبة 1.07% ليصل إلى 4196.9 دولار للأونصة.وخلال التعاملات صعدت العقود إلى 4200.22 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 6 يوليو الماضي.قفزت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بأكثر من 1%، لتتجاوز حاجز 4200 دولار للأونصة لأول مرة في نحو شهر، مدعومة بتراجع الدولار وأسعار النفط.