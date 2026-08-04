مخزونات الغاز الأوروبية تهبط إلى أدنى مستوى منذ 2009

وأعربت عن تفاؤلها بقدرة واردات الغاز الطبيعي المسال على تعويض النقص، مؤكدة وجود طاقة فائضة للاستيراد يمكن الاعتماد عليها خلال أشهر إلى جانب استخدام المخزونات الحالية.ويأتي انخفاض المخزونات في ظل تراجع واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال منذ أبريل، بالتزامن مع اضطرابات في الأسواق العالمية أثرت في الإمدادات، ما دفع المشترين إلى التنافس على الشحنات المتاحة.ورغم تأكيد عدم وجود مخاوف فورية بشأن أمن إمدادات الشتاء، إلا أن استمرار شح الإمدادات العالمية قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مع زيادة الطلب خلال الأشهر المقبلة.وأكدت المفوضية أن الوصول إلى مستوى تخزين يبلغ 80% قبل الشتاء ما يزال هدفاً ممكناً من الناحية الفنية، مع استمرار متابعة تطورات سوق .