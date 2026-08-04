ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

وبحلول الساعة 11:25 بتوقيت ، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر المقبل (Comex) بنسبة 0.81% إلى 4123.8 دولار للأونصة.فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.19% إلى 4061.96 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.كما تترقب الأسواق سلسلة من تقارير الوظائف الأمريكية بحثا عن مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية، حيث تنتظر بيانات الوظائف الشاغرة في المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، وبيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 58.74 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 1.2% إلى 1646.59 دولار، كما ارتفع البلاديوم بنسبة 1.2% إلى 1279.55 دولار.