رغم العطلة.. أسعار الدولار في السوق العراقية اليوم

– اقتصادي

استقرت أسعار صرف الدولار امام الدينار في السوق العراقية لليوم الاثنين.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 152250 ديناراً مقابل كل 100 دولار.

بينما سجل سعر الشراء 151250ديناراً.

