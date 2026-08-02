المحلي والاجنبي دون الـ900 الف دينار للمثقال.. اليكم اسعار الذهب

– اقتصادي

ارتفعت اسعار الذهب، اليوم الاحد، بعد انخفاض استمرة لايام قليلة.

وبلغت أسعار الذهب الخليجي عيار 21 في محال الصاغة، بين 870 و880 الف دينار.

فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 840 و850 الف دينار.