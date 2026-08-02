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لأول مرة منذ 15 عاماً.. طوكيو وواشنطن تتدخلان معاً لدعم الين الياباني
اقتصاد
2026-08-02 | 03:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
77 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
أفادت مصادر حكومية يابانية بأن وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما ستعلن عن عملية مشتركة مع
واشنطن
في سوق العملات لكبح الانخفاض الحاد للين الذي هبط إلى أدنى مستوياته في 40 عاما.
وجاء هذا التدخل، الذي يعد الأول من نوعه بين البلدين منذ 2011، على شكل جولات متتالية من شراء الين مقابل الدولار، كان آخرها يوم الخميس الماضي في
نيويورك
، حيث قدرت بيانات
بنك اليابان
قيمة المبيعات لدعم العملة بنحو 58.97 مليار دولار.
وتزامن التدخل مع قرار بنك
اليابان
يوم الجمعة الإبقاء على أسعار الفائدة، مع إشارة قوية إلى رفعها قريبًا، في محاولة لمعالجة فارق العوائد مع
الولايات المتحدة
الذي يُعد المحرك الأساسي لصعود الدولار.
ويرى مراقبون أن التعاون الياباني الأمريكي يعكس قلق
واشنطن
من ارتفاع عوائد سندات الخزانة، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار تراجع الين إلى موجة بيع في الديون الأمريكية، ما قد يرفع العوائد بشكل غير مرغوب فيه.
من جهته، شدد وزير الاقتصاد مينورو كيوتشي، اليوم الأحد، على أهمية تعزيز التواصل مع الأسواق للحفاظ على الثقة في الاستدامة المالية لليابان، معربًا عن قلق بلاده من ارتفاع عوائد السندات الحكومية.
يذكر أن
بنك الاحتياطي الفيدرالي
يتيح لليابان استخدام مرفق إعادة الشراء لتوفير سيولة دولارية مؤقتة، دون الحاجة لبيع مباشر للسندات الأمريكية، مما يخفف ضغوط التمويل على
طوكيو
في عمليات التدخل المستقبلية.
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