لأول مرة منذ 15 عاماً.. طوكيو وواشنطن تتدخلان معاً لدعم الين الياباني

وجاء هذا التدخل، الذي يعد الأول من نوعه بين البلدين منذ 2011، على شكل جولات متتالية من شراء الين مقابل الدولار، كان آخرها يوم الخميس الماضي في ، حيث قدرت بيانات قيمة المبيعات لدعم العملة بنحو 58.97 مليار دولار.وتزامن التدخل مع قرار بنك يوم الجمعة الإبقاء على أسعار الفائدة، مع إشارة قوية إلى رفعها قريبًا، في محاولة لمعالجة فارق العوائد مع الذي يُعد المحرك الأساسي لصعود الدولار.ويرى مراقبون أن التعاون الياباني الأمريكي يعكس قلق من ارتفاع عوائد سندات الخزانة، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار تراجع الين إلى موجة بيع في الديون الأمريكية، ما قد يرفع العوائد بشكل غير مرغوب فيه.من جهته، شدد وزير الاقتصاد مينورو كيوتشي، اليوم الأحد، على أهمية تعزيز التواصل مع الأسواق للحفاظ على الثقة في الاستدامة المالية لليابان، معربًا عن قلق بلاده من ارتفاع عوائد السندات الحكومية.يذكر أن يتيح لليابان استخدام مرفق إعادة الشراء لتوفير سيولة دولارية مؤقتة، دون الحاجة لبيع مباشر للسندات الأمريكية، مما يخفف ضغوط التمويل على في عمليات التدخل المستقبلية.