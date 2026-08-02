الدولار يواصل الارتفاع من جديد.. الاسعار تتجاوز الـ150 الفا

– اقتصادي

ارتفعت اسعار صرف الدولار امام الدينار في التعاملات الصباحية لليوم الاحد.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 152250 دينارا مقابل 100 دولار.

بينما سجل سعر الشراء 151250 دينارا مقابل 100 دولار.