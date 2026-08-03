عالميا.. ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد التوترات العالمية

وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت ، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر المقبل (Comex) بنسبة 0.40% إلى 4123.40 دولار للأونصة.فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.59% إلى 4069.95 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.وأفادت أمس الأحد، إنها ألغت هجوما ضخما على بعدما طلبت منها دول في الشرق الأوسط السعي إلى اتفاق بدلا من ذلك، وفي ظل ذلك انخفضت أسعار النفط بأكثر من 7%.