أسعار النفط تهبط في الأسواق العالمية بأكثر من 6%

هبطت أسعار النفط في الأسواق العالمية بأكثر من 6% بعد إلغاء الرئيس الأمريكي للهجمات على .

وقالت وكالة "رويترز"، "أسعار النفط تهبط بأكثر من 6% بعد إلغاء للهجمات على بهدف إفساح المجال للتوصل إلى اتفاق".

وكان ترامب كشف، الأحد، أن كانت في حالة تأهب قصوى، وفي أتم الاستعداد لمواجهة إيران بمستويات من الرعب العسكري والقوة والسلطة لم يُشهد لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، وفق قوله.