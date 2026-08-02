بعد ارتفاعها صباحا.. أسعار الدولار في السوق العراقية الان

– اقتصادي

استقرت أسعار صرف الدولار امام الدينار في التعاملات المسائية لليوم الاحد.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 152250 ديناراً مقابل كل 100 دولار.

بينما سجل سعر الشراء 151250ديناراً.

