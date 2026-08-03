بشأن أزمة الرواتب.. تحرك نيابي لعقد جلسة طارئة بحضور وزير المالية





ـ اقتصاد



كشفت وثيقة عن تقديم طلب نيابي لعقد جلسة طارئة بحضور وزير المالية لمناقشة الوضع المالي في البلاد، والوقوف على أسباب تأخر صرف رواتب الموظفين.



وبحسب الوثيقة، يهدف الطلب إلى بحث التحديات المالية الحالية، والاستماع إلى توضيحات بشأن أسباب تأخر إطلاق الرواتب، فضلا عن مناقشة الإجراءات المتخذة لمعالجة الملف.



نص الوثيقة ادناه: وبحسب الوثيقة، يهدف الطلب إلى بحث التحديات المالية الحالية، والاستماع إلى توضيحات بشأن أسباب تأخر إطلاق الرواتب، فضلا عن مناقشة الإجراءات المتخذة لمعالجة الملف.نص الوثيقة ادناه: