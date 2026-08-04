أسعار الدولار في السوق العراقية اليوم

– اقتصادي

تواصل أسعار صرف الدولار استقرارها امام الدينار في السوق العراقية لليوم الثلاثاء.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 152250 ديناراً مقابل كل 100 دولار.

بينما سجل سعر الشراء 151250ديناراً.

