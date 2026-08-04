العراق يعلن عبور ناقلات محملة بالخام عبر مضيق هرمز

وقال المتحدث باسم الوزارة سليم للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "الوزارة تواصل بيع النفط الخام وفق آلية (مطروح ميناء)"، لافتا الى أن "الناقلات بعد مغادرتها تمر عبر ولا تتحمل الوزارة أي مسؤولية عن مساراتها أو حصولها على الموافقات اللازمة".واوضح الركابي أن "عبور ناقلات النفط بعد تحميلها الشحنات عبر مضيق هرمز أمر صحيح، إلا أن الوزارة لا تتحمل أي مسؤولية عن مساراتها أو حصولها على الموافقات اللازمة"، موضحاً أن " تبيع النفط الخام في الميناء، وبعد ذلك يتولى المشتري مسؤولية نقل الشحنة والتصرف بها".وأضاف، أن "الوزارة ليست الجهة المالكة لتلك الناقلات، ولا علاقة لها بحركتها بعد مغادرة الميناء"، مبيناً أن "بعض الناقلات تحمل شحنات كبيرة قد تصل إلى مليونَي برميل من النفط الخام".وأشار إلى أن "الوزارة تتابع حركة الناقلات عبر أنظمة تتبع عالمية"، لافتاً إلى أن " تراقب وصول الشحنات إلى ".وفيما يتعلق بالصادرات، أوضح الركابي أن "أداء مبيعات النفط شهد تحسناً تدريجياً خلال الأشهر الأخيرة"، مبيناً أن "الشهر الماضي كان أفضل من سابقه، والذي سبقه كان أفضل من الشهر الذي قبله، ما يعكس تحسناً مستمراً مقارنة بالفترة التي أعقبت أزمة التصدير عبر مضيق هرمز".