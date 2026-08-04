أسعار صرف الدولار تسجل تحركات جديدة في بغداد وأربيل



سجلت أسعار صرف الدولار أمام الدينار، اليوم الثلاثاء، انخفاضاً طفيفاً في ، مع تفاوت محدود بين وأربيل.



سعر البيع: 152,250 ديناراً مقابل كل 100 دولار

سعر الشراء: 151,250 ديناراً مقابل كل 100 دولار





سعر البيع: 152,300 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 152,250 ديناراً مقابل 100 دولار سعر البيع: 152,250 ديناراً مقابل كل 100 دولارسعر الشراء: 151,250 ديناراً مقابل كل 100 دولارسعر البيع: 152,300 دينار مقابل 100 دولارسعر الشراء: 152,250 ديناراً مقابل 100 دولار