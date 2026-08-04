تقلبات الأسواق العالمية.. برنت يتراجع دون 80 دولاراً والفضة تقفز 4%

وفي المقابل، سجلت أسعار الفضة ارتفاعاً يقارب 4%، متجاوزة مستوى 60 دولاراً للأونصة، وسط تحركات متباينة في أسواق السلع العالمية.يأتي ذلك بعدما كشف الأمريكي سكوت بيسنت عن مفاوضات مع لإعادة فتح ، وسط توقعات باتفاق وشيك يضمن حرية الملاحة ويؤثر في أسواق النفط العالمية.وأعلن الوزير الأمريكي بيسنت أن وإيران قد تتوصلان إلى اتفاق خلال اليوم (الجاري أو التالي) لإعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية حركة السفن التجارية.