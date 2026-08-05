ارتفاع أسعار الدولار في بغداد عقب انتهاء عطلة زيارة الأربعين

وسجلت أسعار الدولار ارتفاعاً في بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين ببغداد لتصل إلى 151,950 ديناراً مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت 151,800 دينار يوم الأحد الماضي قبل بدء العطلة.كما شهدت محال الصيرفة في الأسواق المحلية ببغداد ارتفاعاً في أسعار التداول، حيث بلغ سعر البيع 152,500 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 151,500 دينار.