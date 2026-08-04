خام برنت يهبط إلى 79.36 دولار للبرميل

هبط ، اليوم الثلاثاء، إلى 79.36 دولار للبرميل.

وقالت وسائل إعلام دولية، " يتراجع بنسبة 5.26% ليهبط سعر البرميل إلى 79.36 دولار".

الى ذلك، قفز مؤشر أسعار الأسهم داو 1000 نقطة، فيما سجل إس آند بي 500 رقما قياسيا جديدا مع تراجع أسعار النفط.

وأمهل الرئيس الأمريكي ، حتى نهاية اليوم الثلاثاء، مطالبا إياها بإبرام اتفاق لتحرير الملاحة عبر "وإلا ستواجه ضربات جوية مدمرة"، وفق قوله.