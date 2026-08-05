ارتفاع أسعار الذهب العراقي والأجنبي في بغداد عقب انتهاء عطلة زيارة الأربعين

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر ببغداد، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغت 897 ألف دينار، وسعر الشراء 893 ألف دينار، بعد أن كان قد سجل 870 ألف دينار يوم الأحد الماضي قبل بدء العطلة.فيما سجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي 867 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 863 ألف دينار.وفيما يتعلق بأسعار التجزئة في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 900 ألف و910 آلاف دينار، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 870 ألفاً و880 ألف دينار.