رغم توترات هرمز.. القطاع غير النفطي في الإمارات يسجل أسرع نمو في 4 أشهر

‎ووفقا للمسح الذي أجرته مؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال"، فإن مؤشرها لمديري المشتريات في الإمارات ارتفع إلى 52.7 نقطة ⁠في يوليو 2026 من 50.8 في يونيو 2026. ويفصل مستوى 50 نقطة بين النمو والانكماش.وقال كبير الاقتصاديين في "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس" ديفيد أوين: "أشارت بيانات يوليو إلى بعض الارتياح لدى الشركات الإماراتية.. إذ تسارع النمو بدعم تعافي الثقة في الأعمال وفترة من التدفقات التجارية الأكثر سلاسة".‎وأضاف أن الضبابية المحيطة بمضيق هرمز ظلت تخيم على التوقعات، رغم ‌تحسن ⁠ظروف الشحن بشكل طفيف في يوليو 2026. ونمت الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة منذ فبراير 2026، بينما زادت أعمال التصدير للمرة الأولى منذ مارس 2026 وبأسرع معدل في عام.