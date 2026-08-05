النفط يتجاوز 80 دولاراً للبرميل بعد استهداف ناقلة سعودية

وقالت جماعة " " الحوثية إنها استهدفت ناقلة النفط "وفاء" بعدد من الصواريخ، مؤكدة أن الإصابة كانت "دقيقة".وصعدت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط تسليم أيلول بنسبة 0.46% لتصل إلى 76.12 دولاراً للبرميل، فيما ارتفعت تسليم لشهر تشرين الأول بنسبة 0.97% إلى 80.13 دولاراً للبرميل.وكانت أسعار النفط قد تراجعت في وقت سابق من التعاملات مع ترقب المستثمرين نتائج المفاوضات بين وطهران بشأن استئناف الملاحة عبر ، قبل أن تعود إلى الارتفاع بفعل التطورات الأمنية في البحر الأحمر.